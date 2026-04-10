Dois jogadores do Real Madrid explodem de raiva contra Camavinga

Dois jogadores do Real Madrid expressaram sua grande indignação contra o companheiro francês, Eduardo Camavinga, após o gol de Thomas Lemar, estrela do Girona, contra o Real Madrid, durante a partida que reuniu as duas equipes nesta sexta-feira no Estádio Santiago Bernabéu, válida pela 31ª rodada da La Liga.

Fede Valverde havia colocado o Real Madrid na frente com um chute forte aos 51 minutos, antes de Lemar empatar para o time catalão da mesma forma, aos 62 minutos.

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O gol de Lemar surgiu de um chute forte com o pé esquerdo, de dentro da grande área, que passou entre as pernas de Camavinga, que não conseguiu impedir seu compatriota de disparar o tiro.

Assim que a bola tocou a rede, o goleiro ucraniano Andriy Lunin e o zagueiro brasileiro Éder Militão explodiram de raiva contra Camavinga, alegando sua má cobertura defensiva, que ajudou o Girona a empatar.

A partida terminou em 1 a 1 no estádio do Real Madrid, e o time real não conseguiu a vitória pela terceira partida consecutiva, após as derrotas para o Real Mallorca e o Bayern de Munique pelo mesmo placar (2 a 1).