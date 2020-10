Gol fora de casa é critério de desempate na Copa Sul-Americana?

Entenda a regra do gol qualificado e como ela se aplica nos empates da CONMEBOL Sul-Americana

Diferente do novo regulamento da Copa do Brasil, que recentemente removeu a vantagem do gol fora (regra do gol qualificado), a CONMEBOL Sul-Americana segue usando os gols marcados fora de casa como fator de desempate nas partidas.

Polêmica, a regra divide opiniões, e se tornou alvo da CBF, que briga com a CONMEBOL para derrubar o critério de desempate na Sul-Americana e Libertadores. Apesar da negativa da resposta negativa para a temporada de 2020, a confederação brasileira promete uma nova investida no ano que vem, com o apoio dos clubes brasileiros e do atual presidente da CONMEBOL, que classificou a situação como “unanimidade”.

Válida para todas as fases do torneio continental, a vantagem do gol fora garante que, em caso de empate ao fim dos jogos de ida e volta, o time que tiver marcado mais vezes na casa do adversário sairá classificado. Veja os exemplos:

Exemplo 1:

Jogo de ida: Time A 1 x 1 Time B

Jogo de volta: Time B 0 x 0 Time A

Resultado: Time B se classifica, por ter marcado um gol na casa do adversário

Exemplo 2:

Jogo de ida: Time A 1 x 3 Time B

Jogo de Volta: Time B 0 x 2 Time A

Resultado: Time A se classifica, por ter marcado três gols na casa do adversário

A regra só não se aplica à final da CONMEBOL Sul-Americana, já que o confronto é decidido em apenas uma partida. O mesmo formato é usado na Libertadores da América, a partir da sua fase de mata-mata.

Com a derrota por 3 a 2 para o Lanús fora de casa, o São Paulo só precisa de uma vitória por 1x0 no jogo de volta (na próxima quarta, dia 4) para seguir na competição. O Tricolor também avança no caso de uma vitória por 2 a 1, por exemplo, ou em qualquer triunfo por dois ou mais gols de diferença.