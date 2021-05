Do que o São Paulo precisa para se classificar às oitavas da Libertadores 2021?

Com time reserva no Uruguai, Tricolor pode garantir sua vaga na próxima fase do torneio continental já nesta quarta-feira (12)

Tricampeão da Copa Libertadores, o São Paulo pode mais uma vez se classificar para as oitavas de final da competição e deixar os traumas das últimas participações no passado. Invicto após os três primeiros jogos, o Tricolor pode garantir classificação para as oitavas de final da competição já nesta quarta-feira (12), quando enfrenta o Rentistas fora de casa pela quarta rodada do Grupo E.

Um dos favorito em sua chave para ficar com a classificação, o São Paulo venceu seus primeiros contra Sporting Cristal e Rentistas, além de empatar fora de casa com o Racing, sendo que apenas contra a equipe uruguaia o time atuou no Morumbi. A equipe de Hernán Crespo tem cinco gols marcados até aqui e a melhor defesa da competição: nenhum gol sofrido nas primeiras rodadas.

O Tricolor precisa de uma vitória contra o Rentistas nesta quarta-feira para se garantir nas oitavas de final da Libertadores de 2021. Se conseguir o triunfo fora de casa, a equipe chegará aos 10 pontos em seu grupo e não poderia mais ser alcançada pelo rival uruguaio e nem por Sporting Cristal.

Empate ou derrota contra o Rentistas ainda não garantem o São Paulo na próxima fase do torneio sul-americano. Antes de entrar em campo e após a vitória do Racing contra o Sporting Cristal nesta terça (11), o Tricolor ocupa a segunda colocação do grupo. Uma vitória devolveria a liderança para os são paulinos e o Tricolor tentará os três pontos com uma equipe alternativa. Crespo escalará reservas contra os uruguaios, visando as quartas de final do Paulistão contra a Ferroviária na sexta-feira (14).

Além da partida contra o Rentistas nesta quarta-feira às 19h (de Brasília), que você pode acompanhar em tempo real aqui na Goal, o time de Crespo terá mais dois compromissos antes do término desta primeira etapa, contra o Racing e o Sporting Cristal, ambos os jogos no Morumbi.