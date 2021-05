Quais times se classificaram às oitavas da Libertadores 2021?

Palmeiras e Atlético-MG são os primeiros garantidos no mata-mata e o Santos precisa de um milagre para seguir vivo

Os times que estão na disputa da Libertadores da América já estão entrando em campo pela quinta – e penúltima – rodada da fase de grupos da competição. Enquanto alguns já garantiram suas respectivas classificações e se dão até o luxo de pensarem nas finais do estadual aqui no Brasil, caso principalmente do Palmeiras, outros terão que vencer e torcer para outras equipes em busca de um lugar nas oitavas de final do certame.

Dentre os times na competição, os brasileiros Palmeiras e Atlético-MG foram os primeiros a se garantirem nas oitavas de final. O Alviverde, atual campeão continental, garantiu sua classificação ao vencer o Independiente Del Valle por 1 a 0 na quarta rodada; já o Galo, que vem cheio de expectativas após mais uma temporada marcada por grandes contratações, carimbou o seu lugar com o triunfo por 3 a 1 sobre o América de Cali, na Colômbia.

Quais times já estão classificados

(Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Palmeiras (BRA)

Atlético-MG (BRA)

São Paulo, Flamengo e Fluminense em boa situação

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Apesar de ainda não terem carimbado suas vagas para o mata-mata, São Paulo, Fluminense e Flamengo estão com um pé nas oitavas de final do certame.

Ao Tricolor Paulista, um empate frente ao Racing, no duelo desta quarta rodada, pode ser o suficiente para lhe dar a vaga – para isso, porém, o São Paulo precisa torcer para o Rentistas, do Uruguai, não vencer o Sporting Cristal. Mesmo em caso de derrota para os argentinos, o time comandado por Hernán Crespo dependerá de suas próprias forças para carimbar sua ida às oitavas de final na última rodada.

Já o Fluminense precisa apenas de um empate contra o Atlético Júnior, no Maracanã, para oficializar a sua vaga. Em caso de derrota para os colombianos, no entanto, o Tricolor Carioca terá uma verdadeira final contra o River Plate na última rodada. O Flamengo também precisa apenas de um empate contra a LDU para avançar.

O Internacional lidera o seu grupo, mas todos na chave possuem os mesmos 6 pontos e a situação segue em aberto.

O drama do Santos

Com a derrota por 2 a 1 para o The Strongest, na Bolívia, o Santos viu a sua situação ficar muito difícil para concretizar a missão de avançar. O Peixe tem os mesmos 6 pontos de Boca Juniors e do próprio The Strongest. O resultado do encontro entre Barcelona de Guayaquil e Boca Juniors, nesta quinta-feira (20), vai deixar o cenário mais claro para o Peixe e a melhor situação é uma vitória dos equatorianos. De qualquer forma, o Alvinegro Praiano não vive uma boa situação no certame.

Confira aqui a classificação atualizada dos grupos da Libertadores 2021.