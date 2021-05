Do que o Santos precisa para avançar às oitavas da Libertadores 2021?

O duelo entre Boca Juniors e Barcelona de Guayaquil vai deixar o cenário um pouco mais claro; ainda assim, muita coisa pode acontecer

A situação não é nada fácil para as aspirações do Santos em avançar para as oitavas de final da Libertadores da América de 2021. Depois de ser derrotado por 2 a 1 para os bolivianos do The Strongest, o Peixe, atual vice-campeão continental, viu sua situação se complicar bastante.

A verdade é que, hoje, é impossível saber o que o Alvinegro Praiano precisa fazer na última rodada da fase de grupos para conseguir uma vaga no mata-mata da Libertadores. Em primeiro lugar, os santistas precisarão saber o resultado do encontro entre Boca Juniors e Barcelona de Guayaquil, nesta quinta-feira (20).

E nem mesmo todos os cenários seriam claros como a mais translúcida das águas. Isso porque o critério de desempate da competição (saldo de gols, em primeiro lugar, e número de gols marcados em segundo) também poderá ser decisivo. Ainda assim, nós da Goal buscamos nos adiantar para sabermos do que o Santos precisa para avançar às oitavas de final.

Classificação atual do grupo

Hoje, o Santos ocupa a segunda posição do Grupo C. A situação poderia ser ainda pior se Felipe Jonatan não tivesse diminuído para o Peixe na derrota por 2 a 1 frente ao The Strongest, mostrando todo o peso que os critérios de desempate poderão ter na definição dos destinos da chave.

Vamos às possibilidades...

Barcelona vence o Boca: o melhor dos cenários

Uma vitória dos equatorianos, que jogarão fora de casa, sobre o Boca, ainda nesta quinta rodada, é o melhor cenário para o Santos.

Neste caso, o time de Guayaquil chegaria a 12 pontos e garantiria a sua vaga. Santos, Boca e The Strongest chegariam à última rodada com 6 pontos cada. Os bolivianos, no entanto, têm -7 de saldo em comparação ao saldo +1 de brasileiros e xeneizes (o Peixe tem vantagem nos gols marcados sobre o Boca, 7 a 3) e isso já dificulta bastante a missão do The Strongest.

Sendo assim, o Santos poderia avançar em caso de empate se Boca e The Strongest também empatarem na última jornada: todos seguiriam com o mesmo número de pontos, e como já leva vantagem nos critérios de desempate a tendência seria ver o Peixe avançando.

Para não depender, na última rodada, de um empate entre argentinos e bolivianos sob este cenário, o Santos precisaria vencer um já classificado Barcelona. Ainda assim, precisaria torcer para o Boca não vencer a sua partida e ainda ficar de olho no saldo de gols (o The Strongest só conseguiria a vaga vencendo por uma goleada impensável sobre os argentinos).

Boca vence o Barcelona

Se os argentinos levarem a melhor sobre os equatorianos nesta quinta-feira, chegariam a 9 pontos contra 6 de Santos e The Strongest. Neste cenário, o Santos enfrentaria um Barcelona (também com 9 pontos) ainda precisando garantir sua vaga e teria a obrigação de vencer os equatorianos.

Ainda assim, esta eventual vitória (que deixaria os brasileiros com 9 pontos) pode não ser o suficiente – a não ser em caso de goleada. De forma mais simples, se é que é possível pensar de tal maneira com um cenário tão caótico, o Alvinegro Praiano precisaria vencer na última rodada e torcer para uma derrota comum do Boca frente ao The Strongest.... sem deixar de manter-se atento aos critérios de desempate, que serão decisivos.

Boca e Barcelona empatam

Em caso de igualdade entre argentinos e equatorianos nesta quinta-feira, o Barcelona chegaria a 10 pontos e já garantiria sua classificação. O Boca, com 7 pontos, ficaria com o segundo lugar antes da última rodada.

Neste cenário, o Santos seguiria com a obrigação de vencer o Barcelona de Guayaquil na última rodada e ainda torcer por uma derrota comum (ou seja, sem ser goleada) do Boca frente ao The Strongest. Dependendo do saldo de gols, os argentinos poderiam até empatar.

A definição começa nesta quinta

Ou seja: o cenário só vai ficar mais claro após o Boca vs Barcelona desta quinta-feira (20). Ainda assim, muitas são as possibilidades. Certeza, só uma: o Peixe não terá vida fácil.