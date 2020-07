Do que o Real Madrid precisa para ser campeão de LaLiga?

Merengues disputam ponto a ponto com o rival Barcelona, mas estão próximo de mais um título espanhol

O Campeonato Espanhol está perto do fim e o torcedor está muito próximo de conhecer o campeão da temporada 2019/20. Disputando ponto a ponto a liderança, e travam uma dura batalha, mas os merengues estão cada vez mais perto de levantar o 34º título de LaLiga.

Faltando apenas três jogos para o encerramento da temporada, o Real Madrid possui um jogo a menos que o seu rival, que abriu a 36ª rodada e venceu o Real Valladolid fora de casa por 1 a 0, e reduziu a desvantagem para apenas um ponto.

Enquanto a equipe de Zinedine Zidane se prepara para receber o Granada nesta segunda-feira (13), às 17h (de Brasília), a Goal separou todas as hipóteses que podem confirmar o título do Real após dois anos consecutivos vendo o rival levantar o troféu do campeonato nacional. Confira!

QUAIS SÃO OS RESULTADOS NECESSÁRIOS PARA O REAL MADRID SER CAMPEÃO?

O Real Madrid ainda possui três jogos e nove pontos em disputa, enquanto o Barcelona conta com apenas mais dois jogos, e pode somar seis pontos.

Atualmente, os merengues estão na liderança do Campeonato Espanhol, com 80 pontos, seguido pelo Barcelona, com 79 e com um jogo a mais. Desta forma, o Real Madrid é campeão se:

vencer dois dos três jogos. Desta forma, é campeão direto porque alcança 86 pontos, enquanto o Barça, se ganhar os dois últimos jogos, chega no máximo a 85;

se ganhar um e empatar dois jogos. Desta forma, chega a 85. Se os catalães vencerem os últimos dois jogos, também ficarão com 85, mas no critério de desempate, o Real Madrid fica com o título;

perder dois jogos e ganhar um. Com esses resultados, os merengues alcançam os 83 pontos, e precisam torcer para o Barcelona perder ou empatar os dois jogos;

perder dois jogos e empatar um. Assim, o Real chega a 81 pontos e precisa torcer para o Barça perder um e empatar o outro jogo. Desta forma, no critério de desempate, a equipe de Zidane fica com o troféu. Ou então, torcer por duas derrotas.

QUAIS SÃO OS CRITÉRIOS DE DESEMPATE EM LA LIGA?

No Campeonato Espanhol 20 equipes se enfrentam no formato de pontos corridos. Desta forma, é campeão quem somar mais pontos durante as 38 rodadas, que são divididas em turno e returno. No entanto, caso haja empate no número de pontos, os critérios de desempate são:

confronto direto, apenas considerando os dois jogos entre as equipes envolvidas na temporada; saldo de gols; gols marcados;

No primeiro turno, o Barcelona empatou com o Real Madrid em 0 a 0, em pleno Camp Nou, enquanto no segundo turno os merengues venceram por 2 a 0, com gols de Vinicius Jr. e Mariano.

Assim, caso as equipes encerrem a temporada com o mesmo número de pontos, o Real é declarado campeão no critério de desempate.