Granada 1 x 2 Real Madrid: S. Ramos tira empate em cima da linha e Real se aproxima do título espanhol

O sofreu e precisou contar com "sorte de campeão" para bater o Granada, mas está cada vez mais perto do título do Campeonato Espanhol. Com um começo fulminante, parecia que os merengues iam dominar a partida: em duas jogadas individuais, Mendy e Benzema fizeram dois belos gols para colocar os visitantes em vantagem no primeiro tempo.

Na segunda etapa, no entanto, Casemiro errou e cedeu contra-ataque aos donos da casa, que diminuíram com Machís. Daí em diante, foi ataque contra defesa: Rodrygo até tentou fazer alguma coisa ao entrar, mas o Granada se impôs no campo de ataque e tentava o empate a todo custo.

Perto do final do jogo, Courtois teve que fazer grande defesa em voleio de Antoñín e Sergio Ramos foi obrigado a tirar chute de Azeez em cima da linha, mas ficou por isso mesmo: Granada 1 X 2 Real Madrid, cada vez mais campeão.