Do que o Palmeiras precisa para ser campeão do Paulistão 2023?

Time da capital paulista perdeu o jogo de ida para o Água Santa por 2 a 1 e agora decide o torneio em casa, no Allianz Parque

Neste domingo (2), o Palmeiras perdeu o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista para o Água Santa. O time de Diadema aplicou 2 a 1 sobre o atual campeão do estadual e agora chega com vantagem para o duelo decisivo, que acontece no Allianz Parque, casa do Alviverde.

Com a derrota, o time de Abel Ferreira se vê em uma situação parecida com o do Paulistão de 2022, quando perdeu o primeiro jogo para o São Paulo, por 3 a 1, no Morumbi. Porém, na grande decisão, o time da Barra Funda se impôs e goleou o rival por 4 a 0, conquistado mais um troféu.

Neste ano, o placar do revés é menor e, em tese, mais fácil de ser recuperado. Porém, se quiser ser campeão, o Verdão precisará, necessariamente, vencer o duelo.

Qualquer derrota para o Água Santa ou qualquer empate dá o título para a equipe da região metropolitana de São Paulo.

Dessa forma, se o Palmeiras vencer por apenas um gol de diferença, o confronto será decidido nos pênaltis. Vale lembrar que não existe a regra do gol qualificado no Paulistão.

Qualquer vitória da equipe de Abel Ferreira por dois ou mais gols de diferença torna o Palmeiras campeão do estado novamente.