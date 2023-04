Do que o Água Santa precisa para ser campeão do Paulistão 2023?

Time do ABC surpreendeu o Palmeiras, venceu o jogo de ida da final do Paulistão e está a um empate de ser campeão estadual

O Água Santa não cansa de surpreender. Na final do Paulistão depois de eliminar São Paulo e Red Bull Bragantino, o time do ABC venceu o Palmeiras por 2 a 1 no jogo de ida da final do Campeonato Paulista. No próximo domingo (9), os clubes voltam a se enfrentar para decidir o campeão.

Com os diversos regulamentos de campeonatos estaduais ao redor do país, a GOAL explica o que o Água Santa precisa fazer para sair do Allianz Parque campeão. Após vencer o jogo de ida por 2 a 1, o Netuno precisa somente de um empate para levantar o caneco.

A única vantagem para a melhor campanha do Campeonato Paulista, no caso o Palmeiras, é a possibilidade de decidir em casa. Ou seja, qualquer vitória palestrina por um gol de diferença leva a partida para os pênaltis. Se o Verdão ganhar por dois ou mais gols, será campeão no tempo normal.

Palmeiras e Água Santa definem o campeão paulista no próximo domingo (9), às 16h (de Brasília), em jogo disputado no Allianz Parque.