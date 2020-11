Do que o Palmeiras precisa para se classificar às quartas de final da Libertadores 2020?

Com vitória por 3x1 fora de casa, o Verdão encaminha a classificação contra o Delfín, que precisa de "milagre" no Allianz Parque

Na vitória por 3x1 na partida desta quarta (25) contra o Delfín do Equador, o encaminhou sua vaga para as quartas de final da da América.

Com gols de Gabriel Menino, Rony e Zé Rafael, o não tomou conhecimento dos equatorianos, que jogaram em casa. Depois de marcar três vezes, o time de Abel Ferreira diminuiu o ritmo e chegou a marcar um gol contra, de Ramires.

Com o excelente resultado fora de casa, o Verdão está em boa posição para garantir o avanço para as quartas da Libertadores 2020. Na partida de volta, que acontece no Allianz Parque na próxima quarta (2), o Palmeiras pode até perder por 2x0 gols de diferença para se classificar.

A tarefa dos equatorianos é das mais difíceis, já que precisam de um placar elástico para ficar com a vaga. Uma vitória por três ou mais gols de diferença no Allianz é a chave para a classificação do .

Caso confirme seu avanço para as quartas, o Palmeiras pega o vencedor de e Jorge Winstermann. No jogo de ida, nesta quarta, o Libertad repetiu o placar do Palmeiras, batendo os bolivianos por 3x1.

Mesmo repleto de desfalques, o elenco do Palmeiras provou o seu valor, com boas reposições para cada posição. O próximo compromisso do alviverde é contra o Paranaense no sábado (28). Ocupando a sexta posição da tabela do Brasileirão, uma vitória pode levar o time paulista ao G4.

Apesar da vaga no mata-mata da Libertadores, o Delfin vai mal no campeonato equatoriano, onde está em 13º, vindo de uma sequência de quatro jogos sem vitórias.