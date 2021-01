Do que o Botafogo precisa para não ser rebaixado no Brasileirão 2020?

Com a derrota para o Atlético Goianiense nesta quarta (20), Glorioso não pode mais chegar no "número mágico" para escapar da degola

A temporada de 2020 se tornou um pesadelo para o . Após todas as complicações pela paralisação por conta da pandemia do Covid-19, o time fez uma péssima campanha na Série A do Brasileirão, e agora se apega a um milagre para se salvar do rebaixamento.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis.

Com 23 pontos conquistados em 31 partidas (4 vitórias, 11 empates e 16 derrotas), o Glorioso foi derrotado de virada pelo Atlético Goianiense por 3x1 nesta quarta-feira (20) e viu enterrada sua última oportunidade de chegar ao “número mágico” de 45 pontos para escapar da degola.

Mais times

Com sete partidas restantes na competição, o precisa vencer nada menos do que todos os jogos para acumular mais 21 pontos e chegar aos 44. Apesar de não alcançar aos 45, o número já foi suficiente para salvar outras equipes em temporadas passadas, como o Ceará de 2019, que se manteve na elite com apenas 39 pontos, ou o de 2018, que se salvou com 43 pontos.

Mais do que o “milagre”, o time da estrela solitária precisa torcer contra os rivais pelo rebaixamento. Na 17ª colocação (o primeiro no Z4), está o , com 32 pontos, nove a mais que o Botafogo, além de um jogo a menos. e (com 26 e 25 pontos, respectivamente) também têm uma partida a menos.

Mais artigos abaixo

Com uma vitória, dois empates e 12 derrotas nas últimas 15 partidas do Brasileirão, é difícil de acreditar que o clube carioca terá fôlego para vencer todos os sete duelos restantes da competição, especialmente considerando a sequência dura de adversários, que inclui times que brigam pelo título, como , e .

Confira os compromissos restantes do Botafogo na temporada: