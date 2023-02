Do que o Flamengo precisa para ser campeão da Recopa 2023

Derrotado no Equador, Fla precisa vencer por pelo menos um gol no Maracanã para ter chances de título

Terminados os primeiros 90 minutos, o Flamengo se prepara para decidir em casa o jogo de volta da Recopa Sul-Americana de 2023 contra o Independiente del Valle. No jogo de ida, o Flamengo foi derrotado por 1 a 0 no Equador, gol de Mateo Carabajal, e agora faz as contas para a segunda parte da disputa, marcada para o próximo dia 28 (terça-feira), às 21h30 do horário de Brasília, no Maracanã.

Como as demais competições de clubes da Conmebol, e por ser jogada em uma série única de duas partidas, o time com melhor saldo de gols nos 180 minutos fica com o título desta edição. No caso de empate, uma prorrogação com dois tempos de 15 minutos é jogada e, se ainda assim Fla e Del Valle estiverem iguais, o título será disputado nas cobranças de pênaltis.

Quais resultados dão o título ao Flamengo na Recopa Sul-Americana?

Com o revés no jogo de ida, o Flamengo é obrigado a vencer no Maracanã para pelo menos ter chances de ser campeão da Recopa. Uma vitória por um gol de diferença no tempo normal, por qualquer placar, leva a partida à prorrogação - e aos pênaltis, se necessário, enquanto uma vitória por uma margem maior, de dois ou mais gols dão o título ao time carioca.

Em caso de empate no Maracanã, ou, ainda, uma derrota, o Independiente del Valle será declarado o campeão da edição 2023.