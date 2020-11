Do começo humilde até o posto de melhor lateral do mundo: a incrível ascensão de Alphonso Davies

Tendo chegado ao Bayern como um dos pontas mais promissores da América do Norte, o jovem canadense se transformou em um lateral de elite

Alphonso Davies tem um talento natural incrível, praticamente mágico, que fez com que sua ascensão meteórica aparentasse ter acontecido sem muitos esforços.

A primeira vista, aparece sua aceleração e velocidade, que o fizeram um ícone global durante a grande campanha do Bayern na Liga dos Campeões. Logo depois, vem sua habilidade no drible e controle de bola, parecendo que ela está grudada em seus pés enquanto ele ultrapassa os adversários. Para terminar, seu talento sobrenatural em se adaptar aos desafios. Até agora, o jovem não sentiu a pressão em nenhum momento de sua carreira profissional, mesmo em uma partida do tamanho de um final de Liga dos Campeões.

Essas habilidades fizeram com que Davies se tornasse uma sensação. Ele dominou a e a ainda como adolescente. Já tem dois títulos do Campeonato Alemão e uma Liga dos Campeões, levantando sete taças desde que chegou no . Foi o novato do ano na Bundesliga, esteve presente no time ideal da Champions, foi indicado ao prêmio de Defensor do Ano... tudo isso com 20 anos de idade.

Tudo parece tão fácil, tão óbvio. O canadense faz o jogo parecer relativamente simples.

Mas enquanto sua ascensão foi sim, meteórica, também foi cuidadosamente calculada. Seu crescimento de jovem promessa da MLS para estrela da Liga dos Campeões aconteceu justamente pelo fato de que muitos acreditaram no talento do garoto, mesmo que ele próprio admita que chegou a ter dúvidas.

"Você pode ter lido algumas coisas sobre mim nos últimos anos," escreveu no Player's Tribune. "Quando eu tinha 15 anos: Davies se torna o segundo jogador mais jovem a atuar pela MLS. Ou quando tinha 17: Davies assina com o Bayern de Munique em transferência recorde."

"Deve ter parecido que eu era uma certeza, que eu sempre estive destinado ao sucesso. Mas essa não é a história de verdade. Ou pelo menos, o que eu senti neste meio tempo."

Acrescentou: "Meu sonho sempre foi jogar na Europa. Mas a maioria das estrelas ou nasceram lá ou em lugares como ou ."

"Quantos vieram de Edmonton, onde sua única opção para ser esportista profissional é o hóquei? Nenhum. Então sim, eu tive muitas dúvidas. Eu me perguntei aonde é que poderia chegar."

Nesse ponto, a história das origens de Davies é bem conhecida. Filho de pais liberianos, a família de Davies mudou-se para e, eventualmente, Canadá, durante a Segunda Guerra Civil da Libéria, um conflito que fez 450 mil pessoas perderem suas casas. Logo que chegou à América de Norte, mostrou talento o suficiente para assinar com o tendo apenas 14 anos de idade.

E foi aí que tudo começou: com 15, já estava na MLS, se tornando o jogador mais jovem a participar de uma partida desde Freddy Adu. Mas se a ascensão de Adu estacionou, Davies continuou subindo.

Em 2017, o canadense já era titular absoluto, tendo marcado três gols em 33 jogos na temporada. Em 2018, foi um All-Star na MLS, além de ser considerado um dos maiores talentos da história da liga.

Logo, o Bayern de Munique chegou. O jovem recebeu sondagens de , e , com os Red Devils, depois, desistindo por mais de uma oportunidade de assinar com a estrela canadense. No final, o Bayern venceu a concorrência... para sorte dos alemães.

O Davies que chegou na , porém, é muito diferente deste que é hoje uma peça fundamental do presente e futuro do Bayern. Aquela versão de Davies era um ponta talentoso, um jogador com habilidade no drible, e que, as vezes, era capaz de levar perigo à área adversária.

A versão atual de Davies é muito mais completa: praticamente um sentinela na defesa, capaz de utilizar toda a sua intensidade física e inteligência tática jogando como lateral-esquerdo. Seus recursos técnicos, ainda que evidentes, ficam em segundo plano para a capacidade do jogador de imediatamente demonstrar seu impacto, seja nos treinos ou em dias de jogo.

O Bayern é, provavelmente, o melhor time do mundo transformando jogadores. Philipp Lahm, por exemplo, foi por muito tempo o melhor do lateral do mundo, antes de se tornar um grande meio-campista. Joshua Kimmich, herdeiro de Lahm, segue numa trajetória similar. David Alaba vai de lateral para zagueiro e ainda viaja para jogar como camisa 10 pela Áustria ocasionalmente.

E o grande momento de Davies, em que ele se tornou uma estrela, veio na Liga dos Campeões diante do . Antes da goleada por 8 a 2, Davies era "aquele jogador do Bayern que é muito rápido". Após ter passado em uma só jogada por Lionel Messi, Arturo Vidal e Nelson Semedo, tendo deixado Kimmich na cara do gol em um passe incrível em que, você, leitor, poderia ter feito o gol, imediatamente o canadense se transformou numa superestrela.

"Ele está rodeado pelos melhores jogadores e treinadores do mundo, mas merece todo o crédito, pois é um atleta fantástico e um jovem brilhante." contou o ex-treinador galês do Whitecaps, Carl Robinson.

"O modo como arrancou e passou por Semedo me lembra Ryan Giggs, alguém que era tão rápido e com uma arrancada extremamente veloz. Teve calma, esperou o momento certo e tomou a decisão correta: é por isso que está num clube como o Bayern de Munique. Ele foi fantástico".

"Seu posicionamento e trabalho com os pés vai evoluir com a experiência, mas Ashley Cole, na sua idade, não era um grande defensor, enquanto Gareth Bale, com 21 anos, jogando como lateral no , ainda tinha muito o que melhorar."

"Alphonso sai na frente de outros grandes laterais porque está jogando no mais alto nível um ou dois anos antes deles."

Andy Robertson, do Liverpool, reconhecido no planeta como um dos melhores laterais ofensivos do futebol atual, já admitiu que não consegue realizar algumas coisas que Davies faz. Marcelo, o grande ala de sua geração, afirmou que o jogo de Davies lhe emociona. O maior elogio que ele vem recebendo não chega de ex-companheiros, treinadores ou da imprensa; vem de seus rivais, que frequentemente admitem que gostariam de jogar como o canadense.

Sua história, porém, está apenas começando. Davies tem só 20 anos de idade, mesmo que isso seja difícil de acreditar, dada a sua maturidade. Vem tendo alguns contratempos nesta temporada, sendo criticado por Hansi Flick antes de sofrer uma lesão.

Pode se tornar o melhor lateral esquerdo do mundo. Pode não acontecer. Alguns de seus rivais já o colocam no debate, mas tal discussão é subjetiva.

O talento, entretanto? Está lá. A ética de trabalho? Também. O futuro, o seu brilhante futuro... é animador.

"Quando eu cheguei na Alemanha, foi um grande aprendizado. Eu sabia que tínhamos jogadores de qualidade aqui," recordou Davies em entrevista ao Edmonton Sun. "Pude jogar regularmente, pude provar que eu merecia estar lá e era capaz de jogar neste nível."

"Ganhamos a liga, ganhamos o Pokal ( ) e a Liga dos Campeões. É um ótimo sentimento ser tão jovem e já ter tantas conquistas."

"Se eu já me acostumei? Ainda não, mas estou quase. Ainda não acredito que tudo isso está acontecendo."