Bayern de Munique: o campeão sob ameaça de desmanche

Após ver Thiago Alcântara seguir para o Liverpool, os Bávaros podem perder David Alaba e Jerome Boateng, ambos em fim de contrato com o clube

Atual campeão da Champions League e da Bundesliga, o Bayern de Munique segue esmagando seus adversários na Europa. Porém, o que poderia se tornar uma hegemonia alemã com duração de vários anos, vai aos poucos sendo ameaçada por um desmanche no elenco Bávaro. David Alaba e Jerome Boateng são os próximos que podem deixar o clube.

Ao final da temporada passada, mesmo antes de chegar à decisão da Liga dos Campeões, o já tinha uma certeza: a de que perderia Thiago Alcântara, independentemente da conquista do título europeu.

O contrato do meia com o Bayern tinha validade até a metade de 2021. É verdade que o clube tentou diversas vezes renovar o vínculo com o jogador, mas as partes não chegaram a um acordo.

Com isso, a diretoria já sabia que ficaria sem o atleta, um dos principais meias do futebol mundial. E para evitar perdê-lo de graça, ao final do contrato, o Bayern se viu obrigado a negociá-lo com o Liverpool, de Jurgen Klopp, que já sonhava com o jogador há algum tempo.

Agora, o clube alemão já admite que pode perder mais jogadores em situação parecida. O mais perto disso é ninguém menos que David Alaba, peça importantíssima do elenco há várias temporadas.

O contrato do austríaco com o Bayern se encerra no meio do ano que vem, e as conversas por uma renovação também não evoluíram. No último final de semana, inclusive, o clube retirou a proposta, alegando que o defensor não deu uma resposta dentro do prazo, até 31 de outubro.

Então, nesta segunda-feira (02), o lateral, que vem atuando como zagueiro, afirmou estar "decepcionado e magoado" com a forma como o clube o tratou, insistindo que não teve tempo suficiente para tomar uma decisão e que só soube da retirada da oferta pela mídia.

“Negociamos e fizemos uma oferta a David. Mas ele recusou. Dez dias atrás, nos sentamos novamente e apresentamos outra oferta, com um prazo", explicou Hasan Salihamidzic, diretor esportivo do clube, à Sky Sports.

"Informamos que retiraríamos a oferta quando o prazo expirasse. Fizemos isso. Falei com o agente dele novamente no sábado e tentei falar com David no domingo, mas não aconteceu muita coisa. Não sei mais como vamos encontrar um caminho de volta juntos. Fizemos uma oferta e ela foi rejeitada. Agora temos que assumir que David vai nos deixar”, completou.

Além de Alaba, o mesmo pode acontecer com o zagueiro Jerome Boateng. Com contrato que também se encerra em junho de 2021, o alemão admitiu no início de outubro que a possibilidade de deixar o clube ao final da temporada é em grande.

“Não tenho de ficar para sempre no mesmo clube. Gostaria de aprender outra cultura. , Ásia ou mesmo um outro país europeu podem ser boas hipóteses para seguir com a minha carreira”, revelou à Kicker.

O Bayern é conhecido internacionalmente por seu bom planejamento a cada temporada, mas é claro que desfalques como estes pesam em qualquer elenco. Se isso será suficiente para acabar com o domínio Bávaro, ninguém sabe. Mas se o clube seguir perdendo jogadores a cada renovação de contrato, o prejuízo certamente pode ser grande.