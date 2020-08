Marcelo sobre Davies, lateral do Bayern: "Traz alegria aos meus olhos"

Sensação canadense de 19 anos chamou a atenção do renomado lateral brasileiro do Real Madrid na goleada do Bayern contra o Barcelona

Um dos destaques da Champions League, Alphonso Davies recebeu diversos elogios. Marcelo, lateral-esquerdo do Real Madrid, foi uma das pessoas a exaltar o bom futebol do jovem de 19 anos.

Davies postou em seu Instagram algumas imagens do jogo desta sexta-feira, 14 de agosto, e escreveu: "Performance incrível do time na noite passada". O consagrado lateral brasileiro então comentou: "Você traz alegria para meus olhos quando te vejo jogar, moleque".

O lance de Davies que mais chamou a atenção na partida foi sua jogada para o quinto gol do . Passando por Lionel Messi e Arturo Vidal, o canadense driblou Nélson Semedo com certa facilidade, invadiu a área e rolou para Joshua Kimmich deixar a sua marca.

Após a partida, o lateral alemão afirmou que 99% do gol foi de Davies. "Eu quase fiquei com vergonha por estar tão feliz depois do gol, porque 99% dele claro que foi de Davies", afirmou Kimmich.

Agora, o Bayern espera o vencedor entre Manhester City e , que define seu adversário na semifinal da competição europeia . Do outro lado da chave, e duelam por uma vaga na finalíssima da Liga dos Campeões.

Kimmich não foi o único companheiro a elogiar o jogador. Thomas Müller chegou a comparar Davies com o Papa-Léguas depois do jogo entre Bayern e Borussia, na . E até mesmo Romelu Lukaku, atacante da , elogiou o jovem lateral durante o clássico alemão.

"Oh I have time, and then... Meep! Meep! Meep!" 🏃💨😂



Thomas Müller gives Alphonso Davies a new nickname = The Roadrunner.



(📹: @btsportfootball ) pic.twitter.com/o7aVnOCLyP — Tim and Sid (@timandsid) May 27, 2020

Alphonso davies is fast as f*** — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 26, 2020

Davies é uma das sensções do futebol europeu na temporada. Ele foi eleito o melhor jovem jogador da Bundesliga e considerado por muitos, um dos melhores laterais da atualidade, posto que foi por anos ocupado por Marcelo. Seria o canadense o "sucessor" do brasileiro?