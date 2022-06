O volante do Fluminense se desentendeu com torcedores do Juventude após lances polêmicos

Durante o jogo contra o Juventude, Felipe Melo, volante do Fluminense, discutiu com a torcida adversária. Ele foi chamado de bandido e respondeu fazendo gesto de arma em direção à arquibancada do Alfredo Jaconi.

O Juventude venceu o Fluminense neste domingo (5) por 1 a 0, e o jogo teve bastante polêmica. Envolvido em dois lances que geraram discussão, Felipe Melo chegou a brigar com a torcida do time gaúcho ao ser cobrado das arquibancadas, que, em coro, o chamaram de bandido.

O volante entrou no jogo apenas no segundo tempo, mas participou de lances capitais e polêmicos. O primeiro deles, pouco tempo após entrar em campo, aos 15 minutos, Felipe Melo acertou o braço no rosto de Victor Gabriel. Ao perceber que estava sangrando, o jogador do Juventude discute firmemente com o camisa 52 do Fluminense, que não foi punido pela arbitragem.

Em outro momento, o mais polêmico, aos 21 minutos, Felipe Melo deu uma dura entrada em Chico no meio-campo, e desta vez o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes mostrou o cartão amarelo ao volante. Neste momento, os torcedores do Juventude, em coro nas arquibancadas, começaram a gritar "bandido, bandido, bandido" para o jogador tricolor, que se irritou e respondeu fazendo gestos de arma.

O ocorrido não foi relatado na súmula do jogo liberada pela CBF em seu site oficial.