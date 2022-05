Diretor do Bayern de Munique detona comportamento de Lewandowski

O jogador voltou a falar que não se vê mais jogando no clube alemão e que pretende uma transferência já nesta janela

Uma parceria longa e vitoriosa está chegando ao fim no futebol. Cada vez parece mais certo que Robert Lewandowski está de saída do Bayern de Munique, e o clima não está nada agradável, pelo que indicam falas recentes das duas partes, principalmente a clara insatisfação do clube pela postura do atacante.

Robert Lewandowski não tem escondido a vontade de sair do Bayern de Munique. Depois de seu empresário, agora foi a vez dele de falar que sua história na equipe alemã chegou ao fim, em entrevista coletiva antes do jogo pela seleção polonesa. No entanto, suas declarações não foram bem vistas dentro do clube.

“Só falarei sobre isso uma vez. A partir de hoje, minha história no Bayern acabou. Não vejo mais possibilidade de continuar jogando neste clube. Não consigo mais imaginar uma boa cooperação com o clube. O Bayern é um clube sério e acredito que eles não vão me manter, não quero mais jogar lá. A transferência é a melhor solução. Espero que eles não me impeçam [de sair] só porque podem. Passados os últimos meses, acredito que uma transferência é a melhor solução para todos”, disse Lewa na coletiva.

Mais artigos abaixo

Após a declaração (mais uma) do jogador, Oliver Kahn, ex-goleiro e CEO do Bayern, veio à público desmontar descontentamento com a postura do polonês e cobrar respeito por parte de Lewa em suas manifestações recentes sobre sua iminente saída do clube.

"Não posso dizer por que Robert escolheu esse caminho. Declarações públicas como essa não levam a lugar nenhum. Robert se tornou o melhor jogador de futebol do mundo duas vezes seguidas - acho que ele deveria saber o que ele tem no Bayern", disse em entrevista exclusiva ao jornal alemão Sport1. "Respeito não é uma via de mão única".

E no meio da polêmica saída, o Barcelona é apontado como principal interessado em contar com Lewa a partir da próxima temporada, depois de oito anos no Bayern. Ao todo, foram 375 jogos e 344 gols marcados, além de 19 títulos conquistados ao longo da parceria.