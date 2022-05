Xavi confirma negociações por Lewandowski, mas faz alerta à torcida do Barcelona

Especulado como o principal destino para Robert Lewandowski, atacante do Bayern de Munique, o técnico do Barcelona, Xavi, confirmou que o clube está em negociações para contratar o jogador polonês.

De fato, o atacante havia confirmado que queria deixar o Bayern de Munique nesta temporada e o Barça foi apontado como o favorito para contratá-lo. Nesse caminho, Xavi confirmou que já existe contato entre o jogador e o clube do Camp Nou, mas alertou que não será uma contratação fácil para o time.

"É uma possibilidade que ele venha, sim", disse Xavi, em entrevista coletiva, neste sábado. "Ele também disse isso publicamente. Há negociações, mas não será fácil, ele tem um contrato de um ano com o Bayern."

Depois, Xavi foi questionado se o Barça estava fora da disputa para contratar Kylian Mbappé e Erling Haaland pela atual situação financeira do clube.

O técnico respondeu: "Isso mesmo. A situação econômica é o que é. Não estamos no patamar de Haaland ou Mbappé, mas é o que herdamos. Não devemos olhar para trás, mas para frente."

Por isso, as chances do Barça de contratá-lo são afetadas por seus problemas financeiros. O presidente da La Liga, Javier Tebas, alertou que o clube não pode se dar ao luxo de contratá-lo, dizendo que precisará arrecadar muito dinheiro antes de fechar um acordo.

No caso de Lewandowski, o contrato do polonês com o Bayern expira somente no próximo verão europeu, em 2023, apesar de ter confirmado na semana passada que não renovará seu contrato com os Bávaros.

No entanto, o presidente do Bayern, Herbert Hainer, insistiu que o clube não o deixará sair nesta janela e que ele terá que passar a temporada 2022/23 na Alemanha.

Aliás, o Barça não é o único time na disputa para contratar o atacante polonês. A GOAL apurou que o Chelsea também está na briga pelo jogador, enquanto monitora sua situação.

Os Blues, na verdade, não podem contratar novos jogadores sob suas sanções atuais, mas a possibilidade da aquisição por Todd Boehly em breve, mudará todo o cenário do time inglês.