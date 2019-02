Destroços de avião com Emiliano Sala são encontrados no Canal da Mancha

Destroços do avião que transportava Emiliano Sala e o piloto David Ibbotson foram encontrados neste domingo (3), no Canal da Mancha, que separa o Sul da França e o Norte da Inglaterra.

A carcaça da aeronave desaparecida há quase três semanas foi localizada por um barco do explorador marítimo David Mearns, que era responsável pelas buscas da investigação particular contratada pela família.

David Mearns informou no Twitter que a família tanto de Emiliano Sala quanto do piloto já foram notificadas.

The families of Emiliano Sala and David Ibbotson have been notified by Police. The AAIB will be making a statement tomorrow. Tonight our sole thoughts are with the families and friends of Emiliano and David. #EmilianoSalas #NoDejenDeBuscarAEmilianoSala