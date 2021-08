Derby por David Luiz: Sporting faz oferta maior que a do Benfica por zagueiro

O clube alviverde de Portugal entrou na disputa pelo zagueiro brasileiro, sem contrato desde que deixou o Arsenal

Se David Luiz ainda tem o seu futuro incerto, depois de ter deixado o Arsenal no final da última temporada, Lisboa aparece como destino mais próximo para o zagueiro – que também chegou a ser especulado no Flamengo, que monitora a situação do atleta.

O Benfica aparecia como destino mais óbvio, até pelo fato de ter David Luiz como um ídolo recente – o brasileiro defendeu as cores dos Encarnados por cinco temporadas, entre 2006 e 2010, antes de deixar Portugal para vestir a camisa do Chelsea e aparecer com destaque Europa afora.

Segundo noticiado pela Goal, o Benfica fez uma proposta e David analisava a opção. Mas, ainda segundo apurado pela Goal, agora apareceu o Sporting Clube de Portugal, rival benfiquista da capital portuguesa, com uma oferta 50% maior para contar com o defensor de 34 anos.

O clube alviverde é o atual campeão português e busca se reforçar para manter o título nacional, além do objetivo de fazer um bom papel na Champions League.

O clássico lisboeta, historicamente tão recheado de disputas dentro de campo, agora tem em David Luiz um novo capítulo.