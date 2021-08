David Luiz tem proposta do Benfica e negocia retorno a Portugal

Zagueiro de 34 anos conversa por uma possível volta ao Benfica, clube que defendeu entre 2007 e 2011. Nome do veterano é avalizado por Jorge Jesus

Livre no mercado da bola desde que deixou o Arsenal, em junho passado, David Luiz tem tratativas para defender o Benfica na atual temporada europeia. O zagueiro de 34 anos teve o nome aprovado por Jorge Jesus e pode retornar ao Estádio da Luz nesta janeça de transferências.

Com a classificação da equipe para a Liga dos Campeões da UEFA, David Luiz se tornou um nome que agrada. A experiência do defensor é vista como um ponto positivo nos bastidores. Há quem defenda que ele pode se destacar no elenco durante a atual campanha do clube.

A intenção do atleta é assinar um compromisso mais longevo, mas há certa resistência por causa de sua idade e pelo receio com possíveis problemas clínicos. As partes discutem a situação internamente.

O atleta tem o desejo de permanecer na Europa e já deu esse aviso ao seu estafe. A possibilidade de jogar no Benfica, time que defendeu entre 2007 e 2011, o motiva neste momento da carreira.

David Luiz teve o nome especulado recentemente no Flamengo. Contudo, não houve oferta formal do atual campeão nacional, e o atleta não pretende voltar ao Brasil. A sua intenção é se acertar com um clube do Velho Continente e seguir no futebol do exterior por mais tempo.

David Luiz jogou pelo Arsenal nas duas últimas temporadas europeias. Em sua primeira, disputou 43 jogos, com dois gols e uma assistência. Na segunda, foram 30 partidas, com o mesmo número de gols e sem passes para que os companheiros marcassem. O defensor foi campeão da Copa da Inglaterra e da Supercopa da Inglaterra no Emirates Stadium.