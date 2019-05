Deportivo Lara x Corinthians: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Após ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0, Timão pode perder por até um gol de diferença nesta quinta-feira (30)

Com boa vantagem construída por 2 a 0 no confronto de ida, em Itaquera, o agora tem de lidar com a longa viagem para carimbar a classificação na . As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 17h (de Brasília), pela partida de volta da segunda fase da .

Veja informações da partida!

JOGO x Corinthians DATA Quinta-feira, 30 de maio LOCAL Estádio Metropolitano de Fútbol de Lara - VEN HORÁRIO 17h (de Brasília)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

DEPORTIVO LARA

Com uma semana de descanso após a derrota sofrida em Itaquera por 2 a 0, o Deportivo Lara busca a difícil classificação às oitavas de final.

CORINTHIANS

Salazar; L. Aponte, G. Di Giorgi; Miers, Carrilo; Medina; Vargas, Centeno; Yriarte; G. Di Renzo; Moreno

Para voltar ao Brasil com a classificação, a equipe de Fabio Carille pode empatar ou perder por um gol de diferença, tendo em vista que o Timão venceu o primeiro jogo em casa por 2 a 0.

Convocado para a sub-23 para disputar o Torneio de Toulon, os meias Pedrinho e Mateus Vital desfalcarão o Corinthians por quatro partidas, contra Deportivo Lara, , e .

"É algo triste e feliz, triste por deixar o Corinthians neste momento, jogos decisivos, mas é a realização de um sonho, seleção brasileira. Quem entrar vai dar conta do recado e eu vou estar torcendo de longe", disse Pedrinho.

Provável escalação: