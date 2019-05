Os 10 maiores artilheiros do Corinthians no século: Jô, Tevez, Guerrero e mais

Jô, Tevez, Guerrero e Romero estão na lista dos maiores goleadores do Corinthians neste século

Elias ou Tevez? Romero ou Guerrero? Dentinho ou Jô? Quem fez mais gols pelo no século 21? Para responder essa pergunta, a Goal fez o levantamento dos maiores artilheiros do desde 2000 e reuniu tudo isso em um vídeo que você assiste abaixo:

Um spoiler: o Dentinho fez mais gols do que você provavelmente lembra e ocupa posição de destaque. Já entre os jogadores que estão no elenco atual do Corinthians, Jadson é o mais bem posicionado; o outro da lista é Romero, que está de saída do Parque São Jorge.

