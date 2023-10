Defensa y Justicia x LDU: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da semifinal da Copa Sul-Americana

Equipes brigam por uma vaga na final da Sul-Americana nesta quarta-feira (4); veja como acompanhar na TV e na internet

Defensa y Justicia e LDU se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), em La Fortaleza, em Buenos Aires, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana 2023. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming, com narração de Marcelo Hazan e comentários de Jorge Nicola ( veja a programação completa aqui ).

Depois de perder o jogo da ida por 3 a 0, o Defensa y Justicia entra em campo pressionado precisando vencer por quatro gols de diferença para garantir a classificação para a final. Caso vença por três gols, a vaga será decidida nos pênaltis.

Na Sul-Americana, o time argentino encerrou a primeira fase na liderança do Grupo F. Nas oitavas de final, eliminou o Emelec com um placar agregado de 3 a 1, e nas quartas de final, superou o Botafogo por 3 a 2 (agregado).

Do outro lado, a LDU volta a campo podendo perder por até dois gols de diferença para avançar à final. Anteriormente, os equatorianos deixaram para trás o Ñublense por 4 a 3 nos pênaltis e o São Paulo, também nas penalidades, por 5 a 4, nas oitavas e quartas de final, respectivamente. Na primeira fase, ficaram na liderança do Grupo A, com 12 pontos.

Prováveis escalações

Defensa y Justicia: Bologna; Tripichio, Malatini, Mingo e Cáceres; Julián López Manuel Duarte, Alexis Soto e Santiago Solari, Gastón Togni e Nicolás Fernández. Técnico: Julio Vaccari.

LDU: Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez e Leonel Quiñonez; Maurício Martínez, Ezequiel Piovi e Sebástian González; Renato Ibarra, Jhojan Julio e Paolo Guerrero. Técnico: Luis Zubeldia.

Desfalques

Defensa y Justicia

Não há desfalques confirmados.

LDU

Sem desfalques confirmados.

Quando é?