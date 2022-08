Dedé rescinde com Athletico-PR e entra na mira do Avaí

Contrato do zagueiro de 34 anos terminaria em dezembro deste ano; decisão foi em comum acordo

Athlético-PR e Dedé chegaram um acordo para a rescisão de contrato do zagueiro de 34 anos. Conforme trouxe a GOAL, as partes marcaram uma reunião nesta segunda-feira (8), para discutir o futuro e ficou acordado o fim do vínculo. Livre no mercado, o jogador entrou na mira do Avaí.

A decisão foi em comum acordo. Sem espaço, Dedé gostaria de ter mais minutos em campo e vem recebendo algumas sondagens. Diante deste cenário, o Furacão achou melhorar liberar o jogador que está sem espaço no clube paranaense.

Contratado em março deste ano pelo Athletico-PR, Dedé ainda não conseguiu engrenar uma sequência de jogos na Arena da Baixada. Ele só esteve em campo por uma oportunidade — a vitória por 4 a 0 sobre o Tocantinópolis, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Ele atuou por 45 minutos na ocasião.

De lá para cá, sempre esteve no banco de reservas da equipe comandada por Luiz Felipe Scolari, mas não foi acionado nem uma vez sequer. No último domingo (7), ele estava entre os suplentes na vitória por 3 a 2, de virada, sobre o Atlético-MG, em pleno Mineirão.

Nos últimos dias, o estafe de Dedé recebeu consultas do Avaí e avalia o cenário pela continuidade da carreira do zagueiro. O clube da Ressacada agora tem o caminho livre para formalizar uma proposta pelo defensor.

O contrato de Dedé com o Furacão se encerraria em dezembro deste ano. O vínculo tinha minutas que determinavam pagamento conforme a utilização do jogador — ele recebia por produtividade na Arena da Baixada.