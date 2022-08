Athletico se reúne para discutir futuro de Dedé; Zagueiro cogita aposentadoria

Clube e jogador se reunirão nesta segunda-feira (8), em Curitiba, para definir a situação. Atleta de 34 anos disputou apenas 45 minutos desde março

Athletico-PR e Dedé se reunirão nesta segunda-feira (8), em Curitiba, para discutirem o futuro do jogador de 34 anos, como soube a GOAL. A situação será debatida entre diretoria, departamento de futebol, comissão técnica e o próprio atleta.

O defensor não descarta a aposentadoria neste momento da carreira, especialmente depois de sofrer com lesões graves nos últimos anos. A conversa deve ter a presença do presidente Mário Celso Petraglia.

Contratado em março deste ano pelo Athletico-PR, Dedé ainda não conseguiu engrenar uma sequência de jogos na Arena da Baixada. Ele só esteve em campo por uma oportunidade — a vitória por 4 a 0 sobre o Tocantinópolis, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Ele atuou por 45 minutos na ocasião.

De lá para cá, sempre esteve no banco de reservas da equipe comandada por Luiz Felipe Scolari, mas não foi acionado nem uma vez sequer. No último domingo (7), ele estava entre os suplentes na vitória por 3 a 2, de virada, sobre o Atlético-MG, em pleno Mineirão.

Dedé teve problemas para voltar a jogar desde que deixou o Cruzeiro, em 2019. O zagueiro ficou três anos sem entrar em campo devido às lesões. No início de 2022, defendeu a Ponte Preta e participou de dois jogos, somando 126 minutos. No Athletico-PR, ainda não teve uma sequência de oportunidades.

O contrato do defensor de 34 anos com o Athletico-PR se encerra em dezembro de 2022. O vínculo tem minutas que determinam pagamento conforme a utilização do jogador — ele recebe por produtividade na Arena da Baixada.