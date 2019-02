De Bruyne diz que pressão por título pesará contra o Liverpool

Manchester City segue na cola dos Reds, com diferença podendo cair para dois pontos no final da 25ª rodada da Premier League

O craque do Manchester City, Kevin De Bruyne, acredita que os campeões da Premier League não estão no mesmo nível que no ano passado, enquanto continuam lutando contra o Liverpool em uma disputa acirrada pelo título.

No entanto, apesar de ver a sua equipe abaixo da última temporada, o jovem afirmou que os rivais podem sentir a pressão com o jejum de 29 anos sem título.

"Penso que o Liverpool estará sob alguma pressão porque não conquista um título há muito tempo. Mas temos pressão porque fomos os campeões no ano passado e todos esperam que sejamos um dos desafiantes ao título. Não tenho certeza de quem tem mais pressão, mas há pressão em ambas as equipes", disse.

"Se fosse a última temporada com os pontos que temos agora, estaríamos em primeiro, mas alguém é melhor no momento, então você tem que dar parabéns. Nós sabemos como é difícil. Se o Liverpool conquistar o título com 98 pontos, parabéns, eles terão feito bem", completou.

Neste domingo (3), o City recebe o Arsenal, pela 25ª rodada da Premier League, às 14h30 (de Brasília).