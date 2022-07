DC United x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Partida acontece nesta quarta-feira (20), pelo amistoso de pré-temporada; veja como acompanhar na internet

DC United e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (20), no estádio Audi Field, a partir das 20h30 (de Brasília), pelo amistoso de pré-temporada 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Vale Lembrar que este será o primeiro jogo do Bayern na temporada, o jogo deve ter a estreia de Sadio Mané, contratado junto ao Liverpool e vai ser a primeira partida da equipe alemã sem Robert Lewandowski, vendido ao Barcelona. Do outro lado, o DC United chega para encarar o Bayern após derrota contra o Minnesota United na MLS por 2 a 0.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Possível escalação do Bayern de Munique: Neuer; Mazraoui, Upamecano, Hernández, Davies; Kimmich, Gravenberch; Coman, Müller, Mané e Gnabry.

Possível escalação do DC United: Romo; Durkin, Birnbaum, Hines-Ike, Guediri; Najar, Djeffal, Skundrich, Smith; Estrada e Hopkins.

Desfalques da partida

Bayern de Munique:

Goretzka (lesão no joelho)

DC United:

Hamid (lesionado), Perez (lesionado), Smith (lesionado)

Quando é?

JOGO DC United x Bayern de Munique DATA Quarta-feira, 20 de julho de 2022 LOCAL Estádio Audi Field - Washington, EUA HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Bayern de Munique

JOGO CAMPEONATO DATA Wolfsburg 2 x 2 Bayern de Munique Bundesliga 14 de maio de 2022 Bayern de Munique 2 x 2 Stuttgart Bundesliga 8 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bayern de Munique x Manchester City Amistoso 23 de julho de 2022 20h (de Brasília) RB Leipzig x Bayern de Munique Supercopa da Alemanha 30 de julho de 2022 15h30 (de Brasília)

DC United

JOGO CAMPEONATO DATA DC United 2 x 2 Columbus Crew MLS 13 de julho de 2022 Minnesota United 2 x 0 DC United MLS 16 de julho de 2022

Próximas partidas