DAZN vai transmitir Premier League até 2022; primeira rodada terá jogo do Arsenal

Plataforma de streaming esportivo anunciou acordo com a ESPN para transmitir o Campeonato Inglês.

Campeonato nacional mais badalado do planeta, a Premier League estará no DAZN até 2022. A maior plataforma de streaming esportivo de todo o mundo anunciou, nesta terça-feira, um acordo com a ESPN para exibir algumas partidas do Campeonato Inglês pelas próximas três temporadas.

O acordo aumenta o número de atrações do DAZN, que já exibe a Série A italiana, a , a e a , além de diversas outras atrações de diferentes modalidades. Serão dois jogos por rodada, além dos melhores momentos de cada uma das partidas.

CHEGOU! 😍

Agora você vai assistir a @premierleague no DAZN!



Serão 2 jogos por rodada com exclusividade na nossa plataforma pra você curtir um dos melhores campeonatos do mundo! 🏆#PremierLeagueNoDAZN pic.twitter.com/8smvgGmCyx — DAZN BRA (@DAZN_BRA) August 6, 2019

Neste fim de semana, as transmissões começam com a estreia do na Premier League, além do encontro entre e . Veja abaixo todos os jogos que serão exibidos nas primeiras rodadas:

Primeira Rodada

Sábado (10/08) - 11h - Burnley x Southampton

Domingo (11/08) - 10h - x Arsenal

Segunda Rodada

Sábado (17/08) - 11h - Southampton x

Sábado (17/08) - 11h - x Bournemouth

Terceira Rodada

Sábado (24/08) - 11h - x

Sábado (24/08) - 11h - x Burnley

Quarta Rodada

Sábado (31/08) - 11h - x

Sábado (31/08) - 11h - x Bournemouth