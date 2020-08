Daniel Alves no São Paulo: ainda sem títulos, mas com recorde de gols

Jogando mais centralizado e mais próximo da área, o camisa 10 Tricolor já vive a temporada mais goleadora de sua carreira

Daniel Alves é o jogador com mais títulos na história do futebol mundial e aceitou o desafio de jogar no com a missão de tirar o Tricolor da longa seca de títulos. Jogando no meio de campo, o camisa 10 ainda não conseguiu seu principal objetivompor seu novo clube, mas ele já vive a temporada mais goleadora de sua carreira, mesmo com o segundo semestre inteiro pela frente.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Dani Alves sempre conquistou títulos pelos clubes por onde passou, desde seus tempos de ou de suas primeiras temporadas na Europa, no . O brasileiro também fez parte da era mais vitoriosa do , ao lado de Lionel Messi, Xavi, Iniesta, e depois de Neymar e Suárez. E mesmo após encerrar seu ciclo na Catalunha, as rápidas passagens por e também renderam muitos troféus ao lateral.

Mais times

Então, após 17 anos na Europa, o jogador resolveu aceitar o desafio de retornar a sua terra natal para defender o São Paulo, que vive uma grande seca de títulos. A última taça conquistada pelo clube foi a , em 2012. O último Brasileirão veio em 2008, e o último Campeonato Paulista em 2005.

Mas a sina de ser campeão por onde passa ainda não está funcionando para Dani Alves no São Paulo, pelo menos até o momento.

O lateral chegou no meio da temporada passada e o único título possível seria o Campeonato Brasileiro, apesar de já ser muito improvável àquela altura, com o dominando o futebol nacional. No primeiro semestre deste ano, a esperança era o , mas uma nova eliminação precoce, desta vez frente ao Mirassol, acabou com as esperanças Tricolores.

Sem títulos, mas com recorde de gols

Foto: Getty Images

Apesar de os títulos seguirem apenas como um objetivo, Dani Alves parece estar se encontrando cada vez mais em sua nova posição. Jogando no meio de campo com a camisa 10, o jogador de 37 anos teve que se reinventar com Fernando Diniz, apesar de sempre ter se destacado por suas características ofensiva.

Jogando mais centralizado e mais próximo da área adversária, Daniel tem sido muito mais goleador em sua nova posição. Com o gol desta quinta-feira (13), que garantiu a vitória diante do Fortaleza de Rogério Ceni, já foram seis gols em apenas 14 jogos, números muito bons para qualquer um na posição. E essa já se torna a temporada mais goleadora de sua carreira, mesmo com todo o segundo semestre pela frente.

Mais artigos abaixo

Anteriormente, as temporadas com mais gols do brasileiro foram em 2016/17 e 2017/18, com cinco gols em cada, por Juventus e PSG, respectivamente. Nos dois clubes, Dani Alves já vinha sendo aproveitado no meio campo, algumas vezes como segundo volante, outras mais aberto pela direita ou até mesmo mais centralizado, hora mais recuado, hora com mais liberdade para atacar.

A qualidade do jogador com a bola nos pés e sua visão de jogo são inegáveis. Mais próximo da área, ele vem mostrando que é capaz de contribuir com cada vez mais gols e pode ser cada vez mais decisivo. A briga do São Paulo por novos títulos passará literalmente pelos pés de Daniel Alves.