Dani Alves como meia no São Paulo não preocupa seleção: "Era assim no PSG"

Tite e sua comissão técnica creem que a utilização de Daniel Alves como meio-campista no São Paulo não será um problema. Eles citam passagem pelo PSG

Cuca sinalizou a utilização de Daniel Alves como meio-campista no , situação vivida em suas passagens por e . A nova posição do lateral direito de origem não é fator que preocupe a comissão técnica de Tite na seleção brasileira.

O treinador da equipe nacional e os seus auxiliares creem que Daniel Alves tem condições de desempenhar uma função no clube e outra na seleção.

"Se ele for usado no time em outro setor, o uso dele no nosso time não difere muito, não tenho muita preocupação sobre onde ele possa entrar", disse Tite em entrevista coletiva.



(Foto: Alexandre Schneider/Getty)

Fábio Mahseredjian, logo após a declaração do técnico se lembrou: "Já era assim no , ele vinha atuando nessa segunda linha há algum tempo". Na verdade, essa forma de jogar de Dani Alves é até mais antiga. Ele já fez algo semelhante pela Juventus, inclusive na final da UEFA de 2017, contra o .

O técnico não foi o único a se manifestar sobre o tema. Cleber Xavier, seu principal auxiliar, também falou sobre jovens que estão surgindo no futebol brasileiro:

"Tem o Emerson, do Betis, o Guga, do Atlético Mineiro, o Igor Vinícius surgindo no São Paulo. Mas Danilo, Daniel Alves e Fagner são nomes que vêm atuando em alto nível", comentou.