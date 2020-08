Rogério Ceni no Morumbi: os números do ex-goleiro na casa do São Paulo

Ídolo são paulino volta ao Morumbi nesta quinta-feira, 13, pela primeira vez como adversário do Tricolor Paulista

A segunda rodada do Brasileirão terá um reencontro emocionante: Rogério Ceni e o Morumbi. O ex-goleiro volta ao local que foi sua casa por mais de 20 anos, desta vez como adversário do , que recebe o Fortaleza nesta quinta-feira, 13.

O reencontro só não será tão impactante para os são paulinos e Ceni porque o Estádio Cícero Pompeu de Toledo estará vazio, já que está proibida a entrada de torcedores nos estádios de todo o país em função da pandemia da Covid-19.

Vale lembrar que, no ano passado, o duelo entre São Paulo e aconteceu no Pacaembu. O Morumbi fora palco do show da banda Iron Maiden e o jogo teve que ser realocado. Ou seja, será a primeira vez que o Morumbi será um "território inimigo" para o treinador.

Porém, a história de Ceni no estádio é riquíssima. No Morumbi Ceni anotou muitos gols, estabeleceu recordes e marcou momentos inesquecíveis para o torcedor do São Paulo. A Goal mostra estes números para você.

Quantos jogos Rogério Ceni fez no Morumbi?

O ex-goleiro atuou em 594 jogos no estádio são paulino, todos pelo Tricolor. O retrospecto é de 375 vitórias, 130 empates e apenas 89 derrotas.

Ceni é disparado o líder do São Paulo neste quesito. O segundo colocado, Waldir Peres, fez 286 partidas no Morumbi, menos da metade do número atingido pelo goleiro-artilheiro.

Em 40,7% dos jogos disputados no Morumbi, ele não sofreu gols.

Quantos gols Rogério Ceni marcou no Morumbi?

Dos 131 gols que marcou em toda a carreira, 73 deles foram no Cícero Pompeu de Toledo. Este número o coloca na quinta posição entre os jogadores que mais marcaram gols no estádio pelo São Paulo.

Rogério Ceni fica atrás apenas de Serginho Chulapa (135), Luis Fabiano (125), e Müller (91). Para se ter noção do feito, nomes como Raí (72) e Careca (69) estão atrás do ex-goleiro.

A marca de atleta mais velho a balançar as redes do estádio também é de Ceni. Seu último gol no Morumbi foi aos 42,4 anos, de pênalti contra o , no Brasileirão de 2015.

Quantos títulos Rogério Ceni conquistou no Morumbi?

Em 17 finais disputadas com o São Paulo no Morumbi, Ceni saiu vitorioso em 14 delas. O último título do São Paulo, a de 2012, também foi o último título de Ceni com o Tricolor.

O goleiro chegou a marcar um gol em finais. Foi na decisão do de 2000, quando deixou sua marcar em uma cobrança de falta contra o .

Outros recordes e curiosidades de Rogério Ceni no Morumbi

Rogério Ceni é dono de diversos recordes do Morumbi com a camisa do São Paulo. Confira alguns deles:

Mais jogos com o São Paulo pelo Brasileirão: 289 partidas

Mais jogos com o São Paulo pela Libertadores: 44 jogos

Maior artilheiro do São Paulo na Libertadores: 10 gols (empatado com Luis Fabiano)

Maior sequência de minutos sem sofrer gol 794 minutos

Mais jogos consecutivos pelo São Paulo: 61 jogos

Mais minutos consecutivos pelo São Paulo: 5.490 minutos

Mais jogos como titular do São Paulo: 593 jogos

Mais jogos como capitão do São Paulo: 478 jogos

Mais clássicos estaduais pelo São Paulo: 106 clássicos

Atuando pelo São Paulo no Morumbi, o goleiro defendeu 25 pênaltis. Outra curiosidade é que Rogério Ceni vestiu a camisa 10 do São Paulo em uma ocasião no estádio são paulino. Foi no empate em 1 a 1 com o no Brasileirão de 2013. Na ocasião, ele chegou aos 1117 jogos pelo Tricolor e quebrou o recorde mundial de jogos por um mesmo time.

Embora haja todo esse retrospecto vencedor, não será a primeira vez que Rogério Ceni defenderá outra equipe no Morumbi. Em 15 de novembro de 2000, o goleiro defendeu a seleção brasileira no estádio, na vitória por 1 a 0 contra a , jogo válido pelas Eliminatórias da de 2002.

Neste duelo, Ceni teve a chance de marcar um gol de falta. Confira como foi no vídeo abaixo.