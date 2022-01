Dani Alves se vê com condições de jogar Copa: "Não porque sou queridinho"

Dentre as diversas críticas que o técnico Tite vem recebendo, a convocação de Daniel Alves é uma das mais repetidas, principalmente por conta de sua idade. Mas mesmo aos 38 anos de idade – 39 em pouco mais de três meses –, o veterano acredita que tem plenas condições de disputar a Copa do Mundo deste ano, no Qatar, e não por ser o “queridinho” do treinador.

Além de sua preparação física, da já conhecida qualidade técnica ou de sua experiência, o jogador acredita que a posição em que atua é o fator que permite com que ele ainda seja convocado.

Como não é novidade, o atual elenco da seleção brasileira não é o mais talentoso da história, individualmente falando. E uma das posições mais carentes é justamente a lateral. No lado direito, nomes como Danilo, Emerson e Fágner costumam ser convocados pelo treinador, mas não conseguiram se firmar ou cair nas graças da torcida.

E para Dani Alves, o problema vai além do elenco da amarelinha. Segundo o consagrado lateral direito, essa é uma posição “escassa” no mundo todo.

“[Acredito que posso jogar a Copa] Pela posição, é bastante escassa no mundo do futebol. No geral, é difícil ter grandes jogadores nessa posição [...] Dificilmente quando você começa uma carreira você quer ser lateral, goleiro, zagueiro. Todo mundo quer jogar no ataque, quer fazer gol, quer brilhantismo nas posições. Então acaba meio que sobrando para a gente a lateral do campo”, explicou o atleta em coletiva.

O veterano também disse que se difere de Danilo e Alex Sandro – que costumam ser os titulares de Tite nas alas da seleção – pela parte técnica e, claro, pela experiência, além de ressaltar que, para ter um grupo vitorioso na seleção, é preciso ter “argumentos diferentes”.

“Acredito que a diferença nossa é que eles são muito físicos, eu sou um pouco mais técnico. Consigo entender um pouco mais o macro do jogo. Consigo ser mais ou menos um armador, que foi o que fui sempre na minha vida, jogando de lateral-direito, então trago a minha diferença para com eles [...] Vivi vários grupos, momentos diferentes, acho que trago essa experiência, esse comprometimento, essa seriedade de poder defender essa camisa histórica, com muita dignidade”, completou.

Na próxima terça-feira, a seleção volta a campo para enfrentar o Paraguai, às 21h30, no Mineirão, pelas Eliminatórias da Copa. E Dani Alves será titular, nesta que será sua partida de número 122 com a amarelinha. Mais uma oportunidade de mostrar que ainda tem condições de ser o lateral titular de Tite.