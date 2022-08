Dani Alves enfrenta vaias e vive calvário no México a três meses da Copa

Apesar da empolgação desde sua chegada, o lateral brasileiro não sabe o que é vencer pelo time mexicano nas cinco partidas que disputou

A três meses da Copa do Mundo, Daniel Alves vive um dilema no Pumas, do México. Sob os olhares de César Sampaio e Guilherme Passos, membros da comissão técnica da seleção brasileira, o lateral direito foi vaiado na goleada sofrida pelo time mexicano por 5 a 1 para o Santos Laguna, na sua própria casa, no último fim de semana.

Fato é, que desde a chegada do brasileiro, o time não sabe o que é vencer. Desde sua estreia, o Pumas está há cinco jogos sem vitórias, incluindo um passeio sofrido pelo Barcelona, pelo Troféu Joan Gamper, por 6 a 0. Além disso, com o brasileiro em campo, a equipe mexicana sofreu 18 gols, tendo marcado apenas quatro tentos no caminho.

Aos 39 anos, e agora no México, Dani Alves vem sendo utilizado em uma nova posição pelo técnico Andrés Lillini, embora não venha agradando os torcedores do Pumas. Diferente do que já vimos na lateral direita, onde brilhou na carreira, o brasileiro vem sendo escalado como um terceiro homem da linha do meio-campo da equipe, um tradicional volante pela direita.

Além disso, desde que chegou, o lateral ex-Barcelona sequer foi substituído da equipe em nenhuma oportunidade. Desde sua chegada, Dani foi responsável por uma assistência logo na sua partida de estreia, cobrando um escanteio para Nico Freire, ex-zagueiro do Palmeiras, marcar.

Apesar de todo euforia da chegada de um jogador extremamente campeão por onde passou, os torcedores do Pumas não estão satisfeitos com o desempenho do lateral brasileiro, cotado para a Copa do Mundo, na equipe, com esse panorama sendo refletido em vaias e xingamentos nas arquibancadas e nas redes sociais, em relação ao último jogo contra o Santos Laguna.

Getty

"Os torcedores do Pumas não estão felizes com o desempenho dele (Daniel Alves), mesmo no último jogo ele foi vaiado toda vez que tocou na bola. Desde que ele chegou, o time não conseguiu vencer", afirmou Marcos Moreno, repórter da GOAL no México.

"A imprensa também criticou o seu desempenho, mas o treinador, Andrés Lillini, é mais criticado por não o ter utilizado como lateral e por tê-lo deixado em campo durante 90 minutos apesar de estar visivelmente cansado", explicou.

Cotado para ser o lateral direito titular do Brasil na Copa do Mundo, no Qatar, Daniel Alves deve enfrentar uma forte concorrência para a posição na competição. Além de Danilo, frequentemente convocado para a equipe, o técnico Tite, em entrevista ao Flow Sport Club, citou os nomes de Gilberto, do Benfica, Emerson Royal, do Tottenham, e até Éder Militão, do Real Madrid, como candidatos a serem observados na posição.

Aliás, se tratando da observação, a comissão técnica da seleção esteve presente na última derrota do Pumas, afim de acompanhar Daniel Alves. No quarto gol do Santos Laguna, o lateral foi visto tomando um drible desconcertante.

A comissão técnica, porém, segue no México para avaliar o desempenho do lateral, que buscará sua primeira vitória pelo Pumas, do México.

Neste momento, o Pumas ocupa a 16ª posição do Campeonato Mexicano, tendo conquistado apenas oito pontos em nove partidas disputadas do torneio Apertura. Agora, Daniel Alves e companhia se preparam para encarrar o Tigres, nesta quarta-feira (24), às 23h05 (de Brasília), fora de seus domínios.