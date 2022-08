Quando começa a Copa do Mundo 2022 no Qatar?

A Fifa deve confirmar uma nova data para o jogo de abertura entre Qatar e Equador; confira

Com as 32 seleções confirmadas, a Copa do Mundo 2022, que acontece no Qatar, terá uma nova data de abertura. A Fifa, organizadora da competição, deve antecipar a partida inaugural do torneio para o dia 20 de novembro, um domingo. O duelo deve acontecer às 21h no horário local, 15h no horário de Brasília.

Inicialmente, a entidade havia divulgado a tabela do torneio com a data de abertura para o dia 21 de novembro, com quatro partidas marcadas. Porém, a pedido do país-sede e após uma avaliação, a entidade deve optar por antecipar a cerimônia de abertura com a partida entre Qatar e Equador.

Dessa forma, o primeiro jogo da competição não será entre Holanda e Senegal, conforme divulgado inicialmente na tabela, mas sim entre a seleção qatari e a equatoriana. A mudança, porém, não deve afetar em nada a programação das seleções e dos jogadores, apenas mudando a duração de 28 para 29 dias do torneio.

A seleção brasileira, classificada no Grupo G, fará sua estreia no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia.

Abaixo, a GOAL detalha o início da Copa do Mundo 2022.

Quando começa a Copa do Mundo 2022?

Duhail.

O jogo de abertura da Copa do Mundo 2022 deve ser antecipado para o dia 20 de novembro, um domingo, às 15h (de Brasília). A partida será disputada entre o Qatar, país-sede, e o Equador, um dos representantes da América do Sul.

Quando acontece os duelos da Copa do Mundo 2022?

Getty

Fase de grupos: 20 de novembro a 2 de dezembro

Oitavas de final: 3 a 6 de dezembro

Quartas de final: 9 e 10 de dezembro

Semifinais: 13 e 14 de dezembro

Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro

Final: 18 de dezembro

Quais são os horários das partidas da Copa do Mundo 2022?

Getty Images

Fase de grupos: 7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h)

Oitavas e quartas de final: 12h e 16h

Semifinal: 16h

Decisão do 3º lugar e final: 12h.

*horário de Brasília