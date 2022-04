Cuiabá x Fluminense: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão 2022

Cuiabá e Fluminense se enfrentam neste sábado (16), às 21h (de Brasília), em duelo válido pela segundo rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2022. No ano passado, na Arena Pantanal, palco deste jogo, as equipes empataram por 2 a 2, enquanto no Rio de Janeiro o Tricolor levou a melhor.

Ambos os times vêm de derrotas no meio de semana pela Sul-Americana, enquanto no Brasileirão o Cuiabá ganhou na primeiro rodada, quando o Fluminense empatou sem gols com o Santos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Com os dois times vindo de jogos da Sul-Americana, ambos fora de casa, é possível que alguns jogadores estão desgastados, mas apenas aqueles lesionados há mais tempo não desfalques confirmados para os dois lados.

Sem priorizar nenhum competição, Abel Braga deve ir com o que tem de melhor à sua disposição no Fluminense, o mesmo deve acontecer com o time de Pintado.

Possível escalação do Cuiabá: Walter, João Lucas, Alan Empereur, Marllon, Rafael Gava, Igor Cariús, André Luís, Pepê, Rodriguinho, Everton e André (Elton).

Possível escalação do Fluminense: Fábio; Nino, Manoel e David Braz; Calegari, André, Yago Felipe, Nathan (Luiz Henrique) e Cris Silva (Ganso); Arias e Cano (Fred).

DESFALQUES

CUIABÁ:

Camilo: lesionado

FLUMINENSE:

Divulgação/Fluminense

Felipe Melo e Luan Freitas: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Cuiabá e Fluminense será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, na internet, neste sábado. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.