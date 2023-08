Cuiabá x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (19), pela 20ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras visita o Cuiabá na noite deste sábado (12), na Arena Pantanal, a partir das 18h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Na oitava posição com 28 pontos, o Cuiabá vem de derrota na rodada passada e viu sua invencibilidade, que já durava seis partidas, chegar ao fim. O Dourado, entretanto, é considerado uma das grandes surpresas do campeonato até o momento, já que iniciou a competição como um dos candidatos a fugir do rebaixamento e encerrou o primeiro turno na parte de cima da tabela.

O Palmeiras, por sua vez, vem de vitória no jogo anterior e assumiu a vice-liderança do Brasileirão, com 34 pontos. O Verdão pode poupar alguns jogadores, visando o duelo pelas quartas de final da Copa Libertadores no meio da semana. Além disso, Gómez e Vanderlan cumprem suspensão.

As equipes já se enfrentaram cinco vezes, com três vitórias do Palmeiras, uma do Cuiabá, além de um empate.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Allyson, Marllon, Alan Empereur, Rikelme, Fernando Sobral, Raniele, Pablo Ceppelini, Jonathan Cafú, Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira..

Palmeiras: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga (Jhon Jhon); Artur, Rony (Endrick) e López. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Gustavo Gómez e Vanderlan estão suspensos.

Quando é?