Cuiabá x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

O Cuiabá enfrenta o Grêmio na noite deste domingo (30), na Arena Pantanal, em Cuiabá, a partir das 18h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Com expectativa de bom público, o Cuiabá entra em campo buscando a sua primeira vitória na competição, já que está em 15º lugar, com 1 ponto (um empate e uma derrota). Além disso, o Dourado quer manter a invencibilidade dentro de casa: são 14 partidas sem perder como mandante. O time terá o retorno de Filipe Augusto, após suspensão, enquanto Quagliata é dúvida.

Do outro lado, o Grêmio está na 13ª posição, com 3 pontos (um vitória e uma derrota). O Tricolor perdeu na rodada passada, mas se classificou na Copa do Brasil no meio da semana, após eliminar o ABC (2 x 0 e 1 a 1). Devido ao desgaste dos últimos jogos, o técnico Renato Gaúcho pode poupar alguns jogadores.

Nos últimos quatro jogos entre as equipes, o Grêmio venceu três vezes, além de um empate.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Mateusinho, Marllon, Allyson (Alan Empereur) e Patric Calmon; Raniele, Filipe Augusto (Denilson) e Pablo Ceppelini; Emerson Ramon, Wellington Silva e Deyverson.

Grêmio: Gabriel Grando (Adriel); Fábio, Bruno Alves (Bruno Uvini), Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva e Bitello; Nathan, Cristaldo (Darlan) e Vina; Suárez (André Henrique).

Desfalques

Cuiabá

Uendel segue se recuperando de lesão no joelho.

Grêmio

João Pedro está lesionado.

Quando é?