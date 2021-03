Cuiabá aposta em legião de ex-jogadores do Corinthians na montagem de seu elenco

Já são cinco nomes com passagens pelo Timão confirmados, e mais um pode pintar nos próximos dias

O Cuiabá vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história e, para isso, está trazendo caras novas para o seu elenco. E entre os vários reforços do clube matogrossense estão cinco ex-jogadores do Corinthians, e mais um já pode chegar em breve.

Com apenas 19 anos desde sua fundação, o Cuiabá chegou à elite do futebol brasileiro pela primeira vez. O time do Mato Grosso tem um projeto ambicioso, que o fez ser promovido da Série B para a A, e que agora busca a permanência na primeira divisão.

Para atingir seu objetivo de 2021, o Cuiabá foi ao mercado da bola, atrás de reforços para todos os setores do campo. E entre todos os contratados, um grupo chama a atenção por ter algo em comum: cinco dos novos nomes do time são ex-jogadores do Corinthians - dois deles chegam de outros times, enquanto os três saíram direto do Timão para o clube.

O goleiro Walter, Jonathan Cafú e Marllon estavam no elenco do Corinthians na última temporada e, a partir deste ano, vão jogar com as cores do Cuiabá. Desde, apenas o zagueiro tem contrato definitivo com o clube mato-grossense, enquanto os outros dois estão emprestados.

O lateral Uendel, que defendeu o Timão entre 2014 e 2016, e Elton, que fez parte do elenco alvinegro entre 2012 e 2014, vieram de Internacional e Sport, respectivamente, e ambos com contratos definitivos. Agora, mais um pode entrar para esta lista.

Clayson, que está no Bahia, mas não faz parte dos planos do time para a temporada, pode estar chegando no Cuiabá. Segundo o Uol, o atacante que que passou três temporadas no Corinthians, entre 2017 e 2019, pode ser o sexto ex-alvinegro a pintar no Dourado.

O acerto entre o Cuiabá e o Tricolor Baiano, de acordo com o colunista Danilo Lavieri, está a detalhes de ser concluído, o que pode acontecer ainda nesta sexta-feira (26). A ida do atacante seria por empréstimo até o final da atual temporada, enquanto seu contrato com o Esquadrão de Aço vai até dezembro de 2022.

O Cuiabá vai estrear no Campeonato Brasileiro contra o Juventude - também recém promovido à elite -, jogando em casa, em uma data ainda a ser definida pela CBF.