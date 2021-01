Quais times da Série B garantiram o acesso para a Série A do Brasileirão de 2021?

América-MG foi o primeiro clube a carimbar o acesso para a primeira divisão do futebol brasileiro

A do Campeonato Brasileiro está em sua reta final, e os clubes promovidos da segunda para a primeira divisão do nosso futebol começam a ser definidos.

O formato da segunda divisão é igual ao da primeira. Ou seja: são 20 times que se enfrentam em turno e returno, com os quatro últimos colocados sendo rebaixados para a divisão inferior. O número de times que sobem para a divisão de cima são quatro.

Quais times subiram para a Série A de 2021?

Líder da segunda divisão, o vem fazendo uma de suas melhores temporadas das últimas décadas. Além de ter chegado até a semifinal da Copa do , é líder da Série B e após o empate sem gols contra o garantiu matematicamente o seu acesso à primeira divisão. A última participação do Coelho na elite foi em 2018.

Quem também está muito perto de confirmar o acesso é a , que enfrenta o nesta terça-feira (12). Hoje, a ocupa a segunda posição com 52 pontos – 11 de vantagem em relação ao Juventude, quinto colocado. Ou seja: o retorno à elite é quase uma formalidade para o do Oeste.

Segundo as contas da UFMG, as outras equipes com maiores probabilidades de subirem de divisão são: Cuiabá (3º - 86% de chance de acesso), (4º - 46.2%) e Juventude (5º - 38.7%).