Cuca volta ao Atlético-MG: veja os detalhes do acerto

Anúncio da contratação do treinador será feito até este sábado (23) pelo clube mineiro. Ele assina até novembro de 2022 e sem cláusula para renovar

O Atlético-MG acertou a volta de Cuca no mercado da bola. A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela GOAL. O anúncio do técnico será neste sábado (23), como soube a reportagem.

O treinador assinará contrato até novembro de 2022, quando se encerra a temporada do futebol brasileiro. Na sequência, ele sonha com a possibilidade de assumir a seleção brasileira, que não renovará com Tite depois da disputa da Copa do Mundo.

Não haverá cláusula para possível renovação de Cuca na Cidade do Galo. A ideia do técnico é trabalhar na equipe nacional do Brasil.

A diretoria do Atlético conversou com Cuca na manhã desta sexta-feira (22), logo depois da demissão de Turco Mohamed. O treinador deve iniciar o trabalho à frente do elenco na próxima segunda-feira (25), logo depois da partida contra o Corinthians, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O diretor de futebol Rodrigo Caetano foi o responsável por conduzir as tratativas com o comandante nos bastidores. O técnico deu sinal positivo na noite desta sexta-feira, horas depois do primeiro contato.

Os investidores aprovaram a contratação de Cuca depois de uma conversa na manhã desta sexta-feira (22), logo após a demissão de Turco Mohamed, e autorizaram a contratação do treinador por parte da diretoria de futebol.

No início da manhã, a cúpula do Atlético-MG apontou Renato Gaúcho como favorito. A situação foi modificada no início da tarde após uma conversa com o técnico Cuca. O treinador deu sinal positivo para voltar ao clube e disse sim após uma rodada de negociações.