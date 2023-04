Cuca reforça histórico ruim de estreias de técnicos no Corinthians

Retrospecto dos técnicos corintianos em estreias pelo clube está longe de ser dos melhores

Desde a virada do século, 27 treinadores diferentes já assumiram o comando técnico do Corinthians. O mais recente deles é o técnico Cuca. Envolto em polêmicas, por conta da condenação por estupro de vulnerável, que rendeu até postagem coletiva das jogadoras do Corinthians Feminino, Cuca não escapou de uma derrota em sua primeira partida pelo Alvinegro.

Neste domingo (23), o Corinthians foi a Goiânia e perdeu para o Goiás, por 3 a 1, de virada, com direito a belo gol de Apodi para selar o placar.

Acontece que um técnico do Corinthians perder em sua estreia pelo clube não é exatamente uma novidade. Um levantamento do portal Meu Timão mostrou que, de 2001 a 2023, houve 14 vitórias, 12 derrotas e sete empates em estreias de técnicos. O levantamento não leva em conta primeiros jogos de técnicos interinos.

Os quatro últimos técnicos a assumirem o clube da zona leste de São Paulo estrearam com derrotas: Sylvinho (para o Atlético Goianiense, por 1 a 0), Vítor Pereira (para o São Paulo, por 1 a 0), Fernando Lázaro (para o Bragantino, por 1 a 0) e agora Cuca (para o Goiás, pro 3 a 1).

Os três nomes que conquistaram troféus mais recentemente nunca perderam em suas estreias: Tite teve três passagens, ganhou duas estreias e empatou uma. Mano Menezes venceu as duas vezes que estreou e Fábio Carille venceu uma e empatou a outra.

As melhores estreias foram as de Juninho (2003), Mano Menezes (2008) e Tite (2015), que venceram seus jogos por 3 a 0. Tiago Nunes (2020) também fez três gols de diferença e venceu seu jogo por 4 a 1.

As piores estreias foram as de Júnior (2003) e Daniel Passarella (2005), que foram derrotados por 3 a 0 em seus atos iniciais no clube paulistano.