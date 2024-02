Todos os técnicos do Corinthians neste século

Desde Darío Pereyra, em 2001, até Mano Menezes em 2024, relembre os treinadores que estiveram no comando do Timão

Mano Menezes havia sido o escolhido, na reta final de 2023, para salvar o Corinthians da luta contra o rebaixamento antes de iniciar um processo de grande reformulação no futebol alvinegro. Mas um péssimo início de temporada, com derrotas consecutivas no Campeonato Paulista, acabou resultando na demissão do treinador em fevereiro de 2024.

O debate sobre permanência ou demissão de treinadores no futebol brasileiro é extenso. Quando é a hora certa de se demitir um técnico? É um tema difícil, mas não há dúvidas de que há um exagero cultural no número de demissões feitas no Brasil.

Listar todos os técnicos da história do Corinthians é uma tarefa mais ainda, daquelas que valeriam um livro à parte. É mais fácil relembrar todos os comandantes do Alvinegro de 2001 até o presente momento. E a GOAL lista, abaixo, como foi o trabalho de cada um deles (sem considerar os interinos).