Cuca recusou Boca Juniors antes de volta ao Atlético-MG

Treinador não aceitou trabalhar no clube argentino após procura no mercado da bola. Ex-agente de Montillo era o intermediário do negócio

Anunciado como técnico do Atlético-MG na manhã deste sábado (23), Cuca recusou um convite do Boca Juniors no mercado da bola, como soube a GOAL. Ele foi procurado recentemente para se transferir para a Bombonera, mas descartou a mudança a Buenos Aires.

A negociação foi costurada pelo agente Sérgio Irigoitia, que trabalhou durante anos com o meia-atacante Montillo, que soma passagens por Cruzeiro, Santos e Botafogo no futebol brasileiro. O empresário procurou Cuca e tentou levá-lo para o Boca com a anuência do clube argentino.

Os contatos foram feitos logo após a demissão de Sebastián Battaglia, que deixou a Bombonera depois da eliminação para o Corinthians nas oitavas de final da Copa Libertadores. Cuca era tratado como um dos favoritos para o cargo ao lado de Ricardo Gareca.

Mais artigos abaixo

Na ocasião, porém, o novo técnico do Galo disse ao agente Sergio Irigoitia que não pretendia assumir um clube até o fim da temporada. O plano inicial do comandante era permanecer parado à espera da seleção brasileira, que disputa a Copa do Mundo 2022 no Qatar.

O recado de Cuca foi repassado ao Boca Juniors, que desistiu da contratação do treinador. Sem acordo na Argentina, o técnico não seguiu o plano de ficar parado até o fim da temporada. Ele foi convidado pelo Atlético-MG nessa sexta-feira (22) e aceitou a proposta para comandar o time até o fim de 2022. O seu contrato se encerrará em novembro, antes da Copa do Mundo.