CSA x Sport: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

A bola vai rolar neste sábado (30) para CSA x Sport, duelo válido pela quinta rodada da Série B do Brasileirão, a partir das 16h (do horário de Brasília). É o segundo duelo entre as equipes em 2022, um mês após o último encontro, válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Vindo de derrota para o Brusque, o CSA está na zona de rebaixamento e precisa se recuperar diante do Sport, que vem de vitória contra o Ituano, e está no G-4 da competição.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O técnico Gilmar dal Pozzo deverá ter desfalques importantes para escalar o Sport neste sábado. O atacante Parraguez, e o meia Giovanni, estão lesionados, e não devem atuar contra o CSA. O lateral-esquerdo Sander também está fora do duelo por conta de uma fratura no nariz.

Já o técnico Mozart, não poderá contar com o lateral-direito Cedric, que deixou o campo lesionado aos 7 minutos de jogo na derrota para o Brusque.

Possível escalação do CSA: Marcelo Carné; Igor, Lucão, Werley e Ernandes; Geovane, Lourenço e Gabriel (Yann Rolim); Osvaldo (Felipe Augusto), Dalberto e Bruno Mezenga.

Preparação para os jogos do fim de semana está finalizada! 👊🏼🔵⚪️



📸: Morgana Oliveira | CSA #CSAOficial #Treinamento pic.twitter.com/4WYUDfd4Ac — CSA (@CSAoficial) April 29, 2022

Possível escalação do Sport: Maílson; Ewerton, Rafael Thyere, Sabino e Lucas Hernandéz; Bruno Matias, William Oliveira, Jaderson, Luciano Juba e Pedro Naressi; Kayke.

Bom dia, torcida! ☀️ Estamos no CT do CRB para o treinamento de hoje. O último antes da partida! #VoltaLeão pic.twitter.com/2tmLaYI8rv — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 29, 2022

DESFALQUES

CSA:

Cedric: lesionado

SPORT:

Parraguez, Sander e Giovanni: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre CSA e Sport será transmitido ao vivo pelo Sportv, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view, neste sábado.