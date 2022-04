CSA x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e informações do Copa do Brasil 2022

CSA e América-MG entram em campo na noite desta terça-feira (19), no estádio Rei Pelé, Às 19h (de Brasília), pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CSA x América-MG DATA Terça-feira, 19 de abril de 2022 LOCAL Estádio Rei Pelé, Maceió - AL HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Bernardi e Jose Calza (RS)

Quarto árbitro: Jose Laranjeira (AL)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV e o Premiere vão transmitir o jogo desta terça-feira, no Rei Pelé. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O CSA chega à terceira fase da Copa do Brasil após eliminar o Atlético-BA (empate por 1 a 1), e o Paysandu (vitória por 4 a 1).

Disputando a Série B, o time alagoano soma um ponto em duas rodadas disputadas.

Do outro lado, o América-MG faz a sua estreia na competição, já que também disputa a Copa Libertadores.

No Brasileirão, o Coelho soma três pontos, com uma derrota e uma vitória até o momento..

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 4 x 1 Juventude Brasileirão 16 de abril de 2022 Atlético-MG x 1 América-MG Libertadores 13 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x América-MG Brasileirão 24 de abril de 2022 16h (de Brasília) América-MG x Tolima Libertadores 27 de abril de 2022 19h (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA Ituano 0 x 0 CSA Série B 16 de jabril de 2022 CSA 8 x 0 Murici Alagoano 12 de março de 2022

Próximas partidas