Copa do Brasil: Os artilheiros e garçons da edição 2022 do torneio

Depois do título do Atlético-MG em 2021, a Copa do Brasil está de volta para mais uma edição. O maior torneio do país já iniciou a temporada de 2022 e alguns times já ficaram pelo caminho.

Os times da Libertadores ainda estão esperando seu momento de estreia, mas já temos grandes e tradicionais equipes na disputa.

Em paralelo com a disputa do título, uma briga individual entre atletas para saber quem vai terminar a temporada como a artilharia da competição. E grandes nomes estão na briga.

Veja abaixo os principais goleadores e garçons desta edição da Copa do Brasil:

Artilharia - Copa do Brasil 2022

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Vitor Roque Cruzeiro 3 2 =1 Shaylon Atlético-GO 3 2 =1 Mário Sérgio Fluminense-PI 3 2 =1 Edu Cruzeiro 3 2 =1 Fábio Lima ABC 3 2 6 Clayton Coritiba 2 2 =6 Cléber Ceará 2 2 =6 Carlos Vitor Nova Venécia 2 2 =6 Giovanni Augusto Coritiba 2 2 =6 Rodriguinho Cuiabá 2 2 =6 Léo Gamalho Coritiba 2 2 =6 Élton Cuiabá 2 2 =6 Dagson Moto Club 2 2 =6 Nicolas Goiás 2 2 =6 Andrezinho Tuntum 2 2 =6 Werley CSA 2 2

Passes para gols - Copa do Brasil 2022

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Nicolas Grêmio 2 1 =1 Marlon Paysandu 2 2 =1 Vina Ceará 2 2 =1 Kelvin ABC 2 2 =1 Rafael Santos Cruzeiro 2 2 =1 Vinícius Goiás 2 2 *Números atualizados em 10 de abril de 2022, às 15h54 (de Brasília).

Copa do Brasil 2021: quem foi o artilheiro

Divulgação/Atlético-MG Na última edição da Copa do Brasil, além de levar o título, o Atlético-MG também teve o artilheiro da competição. Hulk, em sua primeira temporada pelo Galo, marcou 8 gols pela equipe em 10 jogos disputados. A vice-artilharia ficou dividida entre dois jogadores. Emiliano Rigoni, do São Paulo, e Rossi, do Bahia, marcaram 5 gols ao longo do ano, em cinco e seis jogos, respectivamente. Copa do Brasil 2021: quem foi o garçom