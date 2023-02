CSA x Ferroviário ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta terça-feira (14), pela terceira rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV e na internet

O CSA recebe o Ferroviário na noite desta terça-feira (14), no Rei Pelé, às 19h30 (de Brasília), pela terceira rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do canal Nosso Futebol, na TV fechada, e do Onefootball, no streaming.

Diante de sua torcida, o CSA, com 4 pontos, entra em campo defendendo a liderança do grupo B. Até o momento, o time alagoano acumula uma vitória e um derrota. Já o Ferroviário possui a mesma pontuação, mas está na terceira posição do grupo A.

Prováveis escalações

Escalação do provável do CSA: Dalberson, Éverton Silva, Paulo César, Xandão, Pará, Bruno Matias, William Oliveira, Tomas Bastos, Geovane, Robinho e Kaio Nunes.

Escalação do provável do Ferroviário: Douglas Dias, Wesley, Edgar Silva, Éder Lima, Mattheus Silva, Lincoln, Vinícius Paulista, Felipe Guedes, Erick Pulga, Deysinho e Ciel.

Desfalques

CSA

Sem desfalques confirmados.

Ferroviário

Sem desfalques confirmados.

Quando é?