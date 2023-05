Cruzeiro x Fluminense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram nesta quarta-feira (10), pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No Mineirão, Cruzeiro e Fluminense entram em campo na noite desta quarta-feira (10), em Belo Horizonte, a partir das 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Em terceiro lugar com 9 pontos, o Cruzeiro vai a campo buscando a segunda vitória consecutiva. A Raposa, no entanto, viu Rafael Bilu se lesionar no fim de semana e ficará sem o atacante por um longo período. Além disso, Ramiro é baixa por cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O Fluminense, por sua vez, vem de empate em clássico e caiu para a sexta posição, com 7 pontos. John Kennedy desfalca a equipe das Laranjeiras por suspensão. O Tricolor deve preservar Samuel Savier para evitar desgaste físico, enquanto o departamento médico está cheio.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Cruzeiro venceu oito vezes, o Fluminense outras oito, além de quatro empates.

Escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Richard, Filipe Machado e Mateus Vital; Wesley (Nikão), Bruno Rodrigues e Gilberto.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; Alexsander, André, Arias, Ganso e Lima; Cano.

Desfalques

Cruzeiro

Rafael Bilu está lesionado, enquanto Ramiro cumpre suspensão.

Fluminense

Jorge, Gustavo Apis, Martinelli, Keno e Samuel Xavier estão no departamento médico, assim como John Kennedy, cumpre suspensão.

Quando é?