Cruzeiro é condenado a pagar R$ 390 mil a Ricardo Rocha na Justiça do Trabalho

Decisão foi tomada pela Justiça do Trabalho ainda nesta terça-feira (9). Cruzeiro, no entanto, entrará com pedido de recurso

O Cruzeiro foi condenado na Justiça do Trabalho de Minas Gerais a pagar R$ 390 mil ao ex-gerente de futebol Ricardo Rocha, como soube a GOAL. A decisão cabe recurso ao TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 3ª Região.

Dirigente do clube durante a gestão de Sérgio Santos Rodrigues, no ano passado, ele teve vínculo trabalhista com o clube reconhecido em primeira instância. O valor pago mensalmente a Ricardo Rocha era de R$ 73.800,00, mas por meio de nota fiscal. Ele pleiteava o reconhecimento como CLT (Condições das Leis Trabalhistas).

A condenação ao Cruzeiro se estende à SAF (Sociedade Anônima do Futebol), que deve entrar como responsável subsidiária do acordo ou mesmo solidária, se não repassar os devidos valores à associação.

A juíza do trabalho substituta Rachel Ferreira Cazotti foi a responsável pela decisão, publicada nesta terça-feira (9) e obtida na íntegra pela reportagem da GOAL.

Ricardo Rocha pleiteava aviso prévio indenizado, 13º salário, férias mais um terço do valor e o salário de dezembro de 2021. Além disso, o ex-dirigente do clube cobra contribuição previdenciária (INSS) e depósitos relativos ao FGTS (Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço).

Ricardo Rocha tornou-se gestor do Cruzeiro em agosto de 2021 a convite do técnico Vanderlei Luxemburgo e com aval do patrocinador Pedro Lourenço. Depois da transformação do clube em SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e da chegada de Ronaldo Fenômeno, o dirigente foi demitido. Para a sua vaga, a escolha foi por Pedro Martins, ex-integrante da FPF (Federação Paulista de Futebol).